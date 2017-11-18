В начале рабочей недели в Ростове обесточат сотни домов





В начале рабочей недели в Ростове сотни домов останутся без света.



Так, 20 ноября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Новостроевской, в домах с 25 по 89 и с 32 по 106;

- в пер. Гельца, в домах с 37 по 113 и с 28 по 64;

- Книжной, в домах с 43 по 123 и с 58 по 138;

- Детской, в домах с 79 по 139 и с 72 по 136;

- А. Блока, в домах с 43 по 59 и с 36 по 52;

- Я. Колоса, в домах с 27 по 41 и с 32 по 46;

- Петрашевского, в домах с 16 по 32 и с 65 по 83;



с 10 до 13 часов света не будет на улицах:

- 18-я Линия, в домах 12/73, 67,67/1,69, с 90 по 98;

- Лекальной, в домах с 10 по 12;

- в пер. Больничном, в домах с 1 по 27;

- в пер. Лечебном, в домах с 21 по 27 и с 18 по 28;

- 20-я Линия, в домах 50, 54, 60;



с 13:30 до 15:30 подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- 2-й Краснодарской, в домах с 1 по 21;

- Кулагина, в домах со 2 по 24, 7а;

- Международной, в домах с 1 по 21 и с 12 по 30;

- Плеханова, в домах с 1 по 21 и с 24 по 66;

- Ревкомовской, в домах с 1 по 33 и со 2 по 30;

- Свердловской, в домах с 1 по 49 и с 4 по 24;

- пр. Стачки, в домах с 55 по 75, 79/2.



21 ноября с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Штахановского, в домах 13, 15, 17,19;

- Вятской, в домах 25/100;

- Доброхимовской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;

- Коминтерна, в домах с 3 по 27 и с 4 по 34;

- 1-й Краснодарской, в домах с 3 по 15 и с 6 по 32;

- 2-й Краснодарской, в домах со 2 по 10 и с 23 по 65;

- Парижской Коммуны, в домах с 1 по 23 и со 2 по 36;

- Ревкомовской, в домах с 32 по 48 и с 33 по 49;

- в пер. Таджикском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;

- Зорге, в домах 27/3, 27/6, 27/7;



с 13:30 до 15:30 свет выключат на улицах:

- 2-й Краснодарской, в домах с 1 по 21;

- Кулагина, в домах со 2 по 24, 7а;

- Международной, в домах с 1 по 21 и с 12 по 30;

- Плеханова, в домах с 1 по 21 и с 24 по 66;

- Ревкомовской, в домах с 1 по 33 и со 2 по 30;

- Свердловской, в домах с 1 по 49 и с 4 по 24;

- пр. Стачки, в домах с 55 по 75, 79/2.



22 ноября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- 339-й Стрелковой Дивизии, в домах 27, 27а, б, 29, 31;

с 13:30 до 15:30 электричества не будет на улицах:

- 2-й Краснодарской, в домах с 1 по 21;

- Кулагина, в домах со 2 по 24, 7а;

- Международной, в домах с 1 по 21 и с 12 по 30;

- Плеханова, в домах с 1 по 21 и с 24 по 66;

- Ревкомовской, в домах с 1 по 33 и со 2 по 30;

- Свердловской, в домах с 1 по 49 и с 4 по 24;

- пр. Стачки, в домах с 55 по 75, 79/2.



23 ноября с 9 до 17 часов без света останутся жильцы улиц:

- Рыльского, домов с 3 по 7 и со 2 по 24;

- Горсоветской, домов с 40 по 68 и с 57 по 79;

- Евдокимова, домов с 64 по 96;

- Фурмановской, домов с 45 по 79 и с 56 по 80;

- Краснокурсантской, домов с 45 по 67 и с 54 по 56;

- пер. Оренбургского, домов с 64 по 114;

- пер. Кошевого, домов с 29 по 75 и с 30 по 80;

- пер. Ялтинского, домов с 23 по 77 и с 30 по 84;

- пер. Батумского, домов с 25 по 71 и с 28 по 90;

- пер. Тбилисского, домов с 29 по 89 и с 58 по 96;

- пер. Грузинского, домов с 41 по 63;

- Подъездной, домов с 1 по 35 и с 22 по 28;

- пер. Орджоникидзе, домов с 51 по 69 и с 34 по 54;

- пер. Ашхабадского, домов с 37 по 55 и с 22 по 40;

- Немировича-Данченко, домов с 61 по 75 и с 64 по 74;

- Калитвинской, домов с 11 по 17;

- Шеболдаева, домов с 28 по 32;

- пер. Педагогического, домов с 30 по 48 и с 33 по 47;

- пер. Каляевского, домов с 36 по 54 и с 29 по 47;

- пер. Боевого, домов с 46 по 64 и с 37 по 55;

- Королева, домов 23, 23а, б, 23/2, 23/3, 25, 25а, б, 25/1, 25/2, 23д;

- Шеболдаева, домов с 27 по 91, с 12 по 26 и с 30 по 46;

- Ярослава Галана, домов со 2 по 26;

- Калитвинской;

- Ивана Франко;

- Гаккеля, домов с 3 по 21 и со 2 по 18;

- Кропоткина;

- Айвазовского;

- Цезаря Куникова, домов с 1 по 9 и со 2 по 12;

- Тираспольской;

- Испытательной;

- Челюскина;

- пер. Ленкоранского;

- пер. Полюсного;

- пер. Саликамского;

- пер. Боржомского;

- пер. Ростовского;

- пер. Ферганского;

- Волкова, домов 17/2, 23, 25, 27, 27а, 31/1, 18, 20, 22, 24;

- пер. Карьерного, домов со 2 по 12.



24 ноября с 9 до 17 часов обесточат улицы:

- Новостроевскую, дома с 173 по 219 и с 182 по 230;

- Книжную, дома с 177 по 217 и с 196 по 248;

- пер. Гарибальди, дома с 35 по 81 и с 28 по 78;

- пер. Руднева, дома с 59 по 73 и с 54 по 78.