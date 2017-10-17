В начале новой недели в Ростове на ряде улиц не будет света

В Ростове в начале новой недели на ряде улиц отключат электроэнергию.



Света не будет в понедельник, 23 октября, с 9 до 17 часов на улицах:

- Профсоюзной, в домах с 3 по 23, 29/22, 25/25;

- Русской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;

- в пер. Медном, в домах 8, 4;

- Токарной, в домах с 49 по 51, 82/1, 82/2, 84/24;

- в пер. Защитном, в домах с 25 по 33.



24 октября, во вторник, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Русской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;

- Токарной, в домах с 49 по 51, 82/1, 82/2, 84/24;

- в пер. Кавалерийском, в домах с 12 по 14;

- в пер. Защитном, в домах с 1 по 33 и со 2 по 22;

- Профсоюзной, в домах с 3 по 23 и с 6 по 104, 29/22, 25/25;

- Межевой, в домах со 2 по 76 и с 3 по 83;

- Нагорной, в домах со 2 по 86 и с 3 по 41;

- в пер. Солдатском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;

- Балашовской, в домах с 10 по 16 и с 13 по 17;

- Вагулевского, в домах с 4 по 16 и с 5 по 25;

- в пер. Моторном, в домах с 1 по 23 и со 2 по 20;

- Трудящихся, в домах с 1 по 45 и со 2 по 44.



С 23 по 24 октября с 9 до 17 часов электричество будет отсутствовать на улицах:

- Украинской, в домах с 73 по 83 и с 54 по 62;

- Вятской, в домах с 74 по 78;

- в пер. Уральском, в домах с 93 по 103 и со 104 по 130;

- в пер. Ухтомском, в домах с 71 по 135 и с 80 по 136.