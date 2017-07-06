В начале новой недели сотни домов ростовчан останутся без света





В начале новой недели сотни домов ростовчан останутся без света. Отключение проводится для исключения аварийных ситуаций.



Так, 10 июля с 9 утра до 14 часов света не будет на улицах:

- Минераловодской в домах с 29 по 57 и с 30 по 46;

- Никитина в домах с 12 по 24;

- Республиканской в домах с 16 по 64 и с 19 по 53;

- пер. Рыбном в домах с 3 по 9.



С 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Турксибской в домах с 51 по 69 и с 36 по 108;

- пер. Хабаровском в домах с 51 по 77 и с 30 по 84;

- пер. Полесском в домах с 1 по 87 и с 2 по 64;

- 2-ом переулке в домах с 87 по 133 и с 72 по 136;

- пер. Андижанском в домах с 1 по 31;

- пер. Верхоянском в домах с 11 по 29;

- Дранко в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Белгородской в домах с 37 по 47.



С 9 утра до 17 часов обесточат дома по улицам:

- Белорусской в домах с 2 по 36 и с 39 по 53;

- пер. Медведицком в домах с 49 по 71 и с 50 по 66;

- пер. Донецком в домах с 41 по 69 и с 68 по 96;

- пер. Игарском в домах с 65 по 83 и с 68 по 84;

- пер. Днепровском в домах с 63 по 79 и с 64 по 78;

- 40-летия Победы в домах №№ 81/3; 93; 93а; 95/3.



С 10 по 12 июля с 9 утра до 16 часов электричества не будет на улицах:

- 20-ой улице в домах с 1 по 43 и с 2 по 62;

- пер. Верхоянском в домах с 9 по 13 и с 40 по 46;

- Скрыпника в домах с 89 по 101 и с 92 по 104;

- 18-й улице в домах № 5 и 2;

- 21-й улице в домах с 1 по 5 и с 8 по 28;

- пер. Тобольском в домах с 1 по 27 и с 2 по 32;

- Дранко в домах с 15 по 75 и с 20 по 60.



С 10 по 14 июля с 9 утра до 17 часов свет выключат на улице Евдокимова в домах с 136 по 202.



11 июля с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:

- пер. Газетном в домах с 46 по 70, 47 и с 51 по 75;

- пер. Малый в домах с 1 по 15 и с 2 по 14;

- Большой Садовой №№ 51, 53, 55/45, 59;

- пер. Семашко, 46/1;

- Суворова, 2/54.



С 9 утра до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

-Белорусской в домах с 38 по 60;

- пер. Манычском в домах с 71 по 91 и с 66 по 98;

- пер. Кубанском в домах с 70 по 106 и с 71 по 113;

- пер. Хибинском в домах с 67 по 91 и с 68 по 90;

- ж/д 40 лет Победы в домах №№ 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9;

- в районе женского монастыря – ул. Неклиновской;

- храме Святой Троицы;

- Минераловодской 7а;

- пер. Рыбном № 11 и 22;

- Собино в домах с 1 по 79 и с 6 по 78.



С 11 по 12 июля с 9 утра до 13 часов света не будет на улице Российской в домах с 32 по 44.



12 июля с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- 20-й улице в домах с 1 по 43 и с 2 по 62;

- пер. Верхоянском в домах с 1 по 13 и с 40 по 46;

- Скрыпника в домах с 89 по 101 и с 92 по 104;

- 18-й улице в домах № 5 и 2;

- 21-й улице в домах с 1 по 5 и с 8 по 28;

- пер. Тобольском в домах с 17 по 27 и с 18 по 32.



С 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- пер. Сальском в домах с 63 по 101 и с 46 по 82;

- пр. 40-летия Победы №№ 95, 95/6, 99;

- Неклиновской в домах с 1 по 41;

- Ольгинской в домах с 4 по 42 и с 1 по 39;

- Обливской в домах с 2 по 40 и с 1 по 49;

- Полоцкой в домах с 2 по 50 и с 1 по 51;

- Днепроградской в домах с 2 по 52;

- с/т «Ригель»;

- Профсоюзной в домах с 49 по 85.



С 12 по 14 июля с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Глинки в домах с 119 по 137 и с 120 по 134;

- Калужской в домах с 123 по 139 и с 96 по 112;

- 1-ой Грамши в домах с 38 по 54 и с 31 по 43.



13 июля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Белорусской в домах с 2 по 36 и с 39 по 53;

- пер. Медведицком в домах с 49 по 71 и с 50 по 66;

- пер. Донецком в домах с 41 по 69 и с 68 по 96;

- пер. Игарском в домах с 65 по 83 и с 68 по 84;

- пер. Днепровском в домах с 63 по 79 и с 64 по 78;

- Новой в домах с 1 по 27 и с 2 по 10;

- пр. Шолохова в домах с 45 по 85;

- пер. Бакинском в домах с 1 по 5 и с 2 по 6;

- пр. Мира в домах с 11 по 21 и с 8 по 24;

- Инструментальной в домах с 11 по 49 и с 8 по 18;

- пер. Сборном в домах с 2 по 44;

- пер. Деревообделочном в домах с 1 по 15 и с 2 по 14;

- Промышленной в домах с 2 по 54 и с 1 по 47;

- Металлургической в домах с 22 по 24, 114;

- Селиванова в домах с 37 по 49;

- Ищенко в домах с 5 по 15 и с 8 по 10;

- Ивахненко в домах с 7 по 11 и с 2 по 10;

- пер. Столярном в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;

- Лелюшенко в домах №№ 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;

- Немировича-Данченко в домах с 61 по 75 и с 64 по 74;

- Калитвинской в домах с 11 по 17;

- Подъездной в домах с 1 по 35 и с 2 по 28;

- Шеболдаева в домах с 28 по 32;

- пер. Педагогическом в домах с 30 по 48 и с 33 по 47;

- пер. Каляевском в домах с 36 по 54 и с 29 по 47;

- пер. Боевом в домах с 46 по 64 и с 37 по 55;

- пер. Орджоникидзе в домах с 51 по 69 и с 43 по 54;

- пер. Ашхабадском в домах с 37 по 55 и с 22 по 40;

- Гусева № 136;

- Дальневосточной в домах с 1по 77 и с 2 по 74;

- Минераловодской в домах с 143 по 165 и с 144 по 146;

- пер. Олимпийском в домах с 5 по 15 и с 16 по 18;

- Скачкова в домах с 1 по 19 и с 2 по 24;

- Чапаевской в домах с 1 по 75 и с 2 по 80;

- пер. Чухновском в домах с 20 по 22.



14 июля с 9 утра до 16 часов свет отключат на улицах:

- Думенко в домах № 1/1, 1/2, 1/4, 1/5;

- Зоологической в домах с 26 по 36;

- Саратовской № 1 и 3.



С 9 утра до 17 часов на улицах:

- Белорусской в домах с 38 по 60;

- пер. Манычском в домах с 71 по 91 и с 66 по 98;

- пер. Кубанском в домах с 70 по 106 и с 71 по 113;

- пер. Хибинском в домах с 67 по 91 и с 68 по 90;

- Губаревича в домах с 39 по 117 и с 46 по 100;

- пер. Квартальном в домах с 1 по 9 и с 2 по 10;

- 5-й Кольцевой, 2;

- 6-й Кольцевой, 9;

- пер. Кузбасском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- Профсоюзной в домах с 91 по 121 и с 216 по 288;

- Разина в домах с 2 по 54;

- пер. Силикатном в домах с 1 по 3 и с 2 по 8;

- Ясной 33.



17 июля с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- Радищева в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;

- 2-ой Комбайновской в домах с 1 по 25 и с 2 по 42;

- Соединяющей в домах с 1 по 13 и с 2 по 22;

- Коммунальной в домах с 1 по 25 и с 2 по 28;

- Просвещения в домах с 23 по 73 и с 18 по 68;

- Червонноармейской в домах с 1 по 23 и с 6 по 22;

- пер. Пожарном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- пер. Кецховели в домах с 1 по 31 и с 2 по 24;

- пер. Горийском в домах с 1 по 15 и с 2 по 50;

- Веры Пановой в домах с 1 по 23 и с 2 по 30;

- Образцовой в домах с 1 по 15;

- Активной в домах с 1 по 9 и с 2 по 16;

- Физкультурной в домах с 1 по 45 и с 2 по 48;

- Металлургической в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;

- Лянде в домах с 1 по 25 и с 2 по 22;

- 1-ой Кизитириновской в домах с 1 по 27 и с 2 по 20;

- 2-ой Кизитириновской в домах с 1 по 29 и с 2 по 26;

- 3-й Кизитириновской в домах с 1 по 41 и с 2 по 30;

- Новомосковской в домах с 13 по 31 и с 30 по 48;

- Полторацкого в домах с 56 по 70 и с 69 по 85;

- пр. Шолохова в домах с 161 по 173;

- Невельской в домах с 1 по 9 и с 2 по 10;

- 1-ой Пионерской в домах с 2 по 34 и с 1 по 10;

- 2-ой Пионерской в домах с 2 по 24;

- 3-ей Пионерской в домах с 2 по 24 и с 1 по 23;

- Коммунальной в домах с 28 по 40 и с 25 по 35;

- 1-ой Плановой в домах с 1 по 37 и с 2 по 48;

- 2-ой Плановой в домах с 1 по 23 и с 2 по 24;

- Автономной в домах с 19 по 21 и с 22 по 26.