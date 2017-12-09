В начале недели в Ростове запланировано отключение света
В Ростове в понедельник, 11 декабря, на ряде улиц пройдёт плановое отключение света.
Так, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Станиславского, в домах с 280 по 300;
- 7-го Февраля, в домах с 11 по 23 и с 12 по 20;
- Очаковской, в домах с 61 по 79 и с 58 по 76;
- Буйнакской, в домах с 26 по 36 и 29/93;
- Гранённой, в домах 6 и 8;
- Магнитогорской, 3/28;
- Батуринской, в домах 10 и 13/14;
- Курортной, в домах с 25 по 41;
- Литвинова, 16;
- Андрея Сладкова, в домах с 96 по 174 и с 41 по 79;
- Мичуринской, 3А, 23А и в домах с 3 по 23;
- Петрозаводской, в домах со 2 по 22 и с 3 по 23;
- Рижской, в домах с 68 по 116 и с 63 по 91;
- Манежной, в домах с 62 по 94 и с 69 по 101;
- Череповецкой, в домах с 48 по 80 и с 47 по 79.
12 декабря с 9 до 16 часов света не будет на улицах:
- Красноармейской, в домах с 87 по 89;
- Седова, в домах с 3 по 9 и 2;
- на просп. Соколова, в домах с 59 по 61;
- на просп. Ворошиловском, в домах 4 и 8;
с 9 утра до 17 часов обесточат улицы:
- Зорге, 33/4, 33/5, 39/2;
- пер. Кавказкий, дома с 1 по 23а и со 2 по 22;
- пер. Казбекский, дома с 1 по 19 и со 2 по 30;
- Куйбышева, дома с 1 по 25 и с 10 по 30;
- просп. Шолохова, 214 и дома с 222 по 238;
- Череповецкую, дома со 2 по 46, с 1 по 45 и 45А;
- Мичуринскую, 1/25 и № 2/27, а также дома с 31 по 33;
- Кулагина, 1 и 1/41;
- Плеханова, 14;
- просп. Стачки, дома с 31 по 39 и 41/1, 53, 71.