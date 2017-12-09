В начале недели в Ростове запланировано отключение света





В Ростове в понедельник, 11 декабря, на ряде улиц пройдёт плановое отключение света.



Так, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Станиславского, в домах с 280 по 300;

- 7-го Февраля, в домах с 11 по 23 и с 12 по 20;

- Очаковской, в домах с 61 по 79 и с 58 по 76;

- Буйнакской, в домах с 26 по 36 и 29/93;

- Гранённой, в домах 6 и 8;

- Магнитогорской, 3/28;

- Батуринской, в домах 10 и 13/14;

- Курортной, в домах с 25 по 41;

- Литвинова, 16;

- Андрея Сладкова, в домах с 96 по 174 и с 41 по 79;

- Мичуринской, 3А, 23А и в домах с 3 по 23;

- Петрозаводской, в домах со 2 по 22 и с 3 по 23;

- Рижской, в домах с 68 по 116 и с 63 по 91;

- Манежной, в домах с 62 по 94 и с 69 по 101;

- Череповецкой, в домах с 48 по 80 и с 47 по 79.



12 декабря с 9 до 16 часов света не будет на улицах:

- Красноармейской, в домах с 87 по 89;

- Седова, в домах с 3 по 9 и 2;

- на просп. Соколова, в домах с 59 по 61;

- на просп. Ворошиловском, в домах 4 и 8;

с 9 утра до 17 часов обесточат улицы:

- Зорге, 33/4, 33/5, 39/2;

- пер. Кавказкий, дома с 1 по 23а и со 2 по 22;

- пер. Казбекский, дома с 1 по 19 и со 2 по 30;

- Куйбышева, дома с 1 по 25 и с 10 по 30;

- просп. Шолохова, 214 и дома с 222 по 238;

- Череповецкую, дома со 2 по 46, с 1 по 45 и 45А;

- Мичуринскую, 1/25 и № 2/27, а также дома с 31 по 33;

- Кулагина, 1 и 1/41;

- Плеханова, 14;

- просп. Стачки, дома с 31 по 39 и 41/1, 53, 71.