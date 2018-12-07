В начале недели в Ростове в сотнях домов отключат свет
Фото: Sochistream.ru
В Ростове новая неделя для некоторых местных жителей начнётся с коммунальных неудобств. О плановом отключении электроэнергии сообщили Ростовские городские электросети.
Так, 10 декабря с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:
- 27-я Линия, в домах с 11 по 21 и с 16 по 20;
- 29-я Линия, в домах с 23 по 77 и с 20 по 70;
- 31-я Линия, в домах с 35 по 75 и с 34 по 76;
- Сарьяна, в домах со 2 по 36 и с 3 по 29;
- 2-й Пролетарской, в домах с 16 по 34 и с 21 по 115;
- 45-я Линия, в домах с 31 по 37;
- 47-я Линия, в домах с 1 по 27 и со 2 по 14;
- 49-я Линия, в домах со 2 по 24 и с 1 по 35;
- Балканском, в домах с 1 по 31, 113 и со 2 по 40;
- Балка;
- Кирилловском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 14;
- 1-й Левой;
- 2-й Левой, в домах с 1 по 15 и со 2 по 22;
- 43-я Линия, в домах с 18 по 48 и с 17 по 31;
- 41-я Линия, в домах с 18 по 52 и с 17 по 47;
- 39-я Линия, в домах с 54 по 98 и с 35 по 79;
- Еременко, в домах с 61 по 79, 67/2;
- Западной, 55, 62А, 68, 68Г;
- Калининградской, в домах с 50 по 62 и с 53 по 71;
- Карпатской, в домах с 1 по 37 и со 2 по 42;
- Ковалевской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 42;
- Маршальской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 44;
- Озерной, в домах с 1 по 41 и со 2 по 42.
11 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах и в переулках:
- Казахской, в домах со 109 по 149 и с 76 по 82;
- Обском, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;
- Цветочной, в домах со 2 по 34 и с 1 по 21;
- Мариупольском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;
- Западной, 101, 117/2, 119/1, 125, 127.
12 декабря с 9 до 13 часов обесточат дома по адресам:
- Стачки, 223, 223/1, 223/2, 225, 225/1, 225/2, 225Б;
- 26-го Июня, с 48 по 72;
- Волжская, с 51 по 73 и с 56 по 80;
- Камская, с 55 по 77 и с 44 по 66;
- Тихого Дона, с 61 по 77.
Кроме того, 10 и 11 декабря с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:
- 26-го Июня, в домах с 79 по 99 и с 74 по 96;
- Печорской, в домах с 52 по 56 и с 47 по 49;
- Волжской, в домах с 75 по 97 и с 82 по 104;
- Камской, в домах с 79 по 99 и с 66 по 88;
- Тихого Дона, в домах с 46 по 60;
- Иркутском, в домах с 1 по 23 и со 2 по 28;
- Архангельском, в домах с 1 по 29 и со 2 по 28.