В начале недели в Ростове в сотнях домов отключат свет



Фото: Sochistream.ru



В Ростове новая неделя для некоторых местных жителей начнётся с коммунальных неудобств. О плановом отключении электроэнергии сообщили Ростовские городские электросети.



Так, 10 декабря с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:

- 27-я Линия, в домах с 11 по 21 и с 16 по 20;

- 29-я Линия, в домах с 23 по 77 и с 20 по 70;

- 31-я Линия, в домах с 35 по 75 и с 34 по 76;

- Сарьяна, в домах со 2 по 36 и с 3 по 29;

- 2-й Пролетарской, в домах с 16 по 34 и с 21 по 115;

- 45-я Линия, в домах с 31 по 37;

- 47-я Линия, в домах с 1 по 27 и со 2 по 14;

- 49-я Линия, в домах со 2 по 24 и с 1 по 35;

- Балканском, в домах с 1 по 31, 113 и со 2 по 40;

- Балка;

- Кирилловском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 14;

- 1-й Левой;

- 2-й Левой, в домах с 1 по 15 и со 2 по 22;

- 43-я Линия, в домах с 18 по 48 и с 17 по 31;

- 41-я Линия, в домах с 18 по 52 и с 17 по 47;

- 39-я Линия, в домах с 54 по 98 и с 35 по 79;

- Еременко, в домах с 61 по 79, 67/2;

- Западной, 55, 62А, 68, 68Г;

- Калининградской, в домах с 50 по 62 и с 53 по 71;

- Карпатской, в домах с 1 по 37 и со 2 по 42;

- Ковалевской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 42;

- Маршальской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 44;

- Озерной, в домах с 1 по 41 и со 2 по 42.



11 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах и в переулках:

- Казахской, в домах со 109 по 149 и с 76 по 82;

- Обском, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;

- Цветочной, в домах со 2 по 34 и с 1 по 21;

- Мариупольском, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;

- Западной, 101, 117/2, 119/1, 125, 127.



12 декабря с 9 до 13 часов обесточат дома по адресам:

- Стачки, 223, 223/1, 223/2, 225, 225/1, 225/2, 225Б;

- 26-го Июня, с 48 по 72;

- Волжская, с 51 по 73 и с 56 по 80;

- Камская, с 55 по 77 и с 44 по 66;

- Тихого Дона, с 61 по 77.



Кроме того, 10 и 11 декабря с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:

- 26-го Июня, в домах с 79 по 99 и с 74 по 96;

- Печорской, в домах с 52 по 56 и с 47 по 49;

- Волжской, в домах с 75 по 97 и с 82 по 104;

- Камской, в домах с 79 по 99 и с 66 по 88;

- Тихого Дона, в домах с 46 по 60;

- Иркутском, в домах с 1 по 23 и со 2 по 28;

- Архангельском, в домах с 1 по 29 и со 2 по 28.