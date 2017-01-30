Авторизация

Регистрация
  • USD 60.32
  • EUR 64.34
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Морозовске молодой человек украл из «Мерседеса» технику на 20 тыс. руб.

В городе Морозовске Ростовской области 23-летний мужчина украл из незапертого «Мерседеса» технику на общую сумму более 20 тыс. руб. Пострадавший не закрыл автомобиль, так как тот стоял во дворе его частного дома.
- Вор проник в салон автомобиля, похитил видеорегистратор, мобильный телефон и радар-детектор, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Реализовав ряд оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в совершении имущественного преступления.

Им оказался 23-летний местный житель. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного удалось вернуть законному владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!