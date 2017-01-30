В Морозовске молодой человек украл из «Мерседеса» технику на 20 тыс. руб.

В городе Морозовске Ростовской области 23-летний мужчина украл из незапертого «Мерседеса» технику на общую сумму более 20 тыс. руб. Пострадавший не закрыл автомобиль, так как тот стоял во дворе его частного дома.

- Вор проник в салон автомобиля, похитил видеорегистратор, мобильный телефон и радар-детектор, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Реализовав ряд оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в совершении имущественного преступления.



Им оказался 23-летний местный житель. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного удалось вернуть законному владельцу.