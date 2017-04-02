В микрорайоне Суворовский в Ростове появился новый маршрут
В микрорайоне Суворовский в Ростове появился новый маршрут № 516. Он заменит старый 171-й, сообщает «Ростов-транспорт».
Автобусы будут ездить с 7:00 до 20:00. Новfя схема проезда выглядит следующим образом:
Петренко, 18 — Вавилова — Таганрогская — Малиновского — площадь 339-й Стрелковой Дивизии — Содружества — Еременко — Мадояна — площадь Рабочая — МОПРа — проспект Стачки — Московская — проспект Буденновский — Б. Садовая — площадь Привокзальная — Темерницкий мост — Шоссейная — Левобережная — Аксайский мост — Западная — Торговый центр «Мега».