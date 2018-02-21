В Луганске открыли памятник добровольцам, погибшим при защите жителей Донбасса



В столице Луганской Народной Республики открыли памятник в память о добровольцах, которые погибли, защищая жителей Донбасса от украинских силовиков.



В преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, в Луганске открыли памятник добровольцам, которые пожертвовали жизнью, защищая жителей народных республик Донбасса. Напомним, в 2014 году власти Украины запустили так называемую АТО — силовую операцию, которая продолжается по настоящий день.



Несколько лет назад жителям Донбасса, которые не поддержали государственный переворот в Украине, пришлось взять в руки оружие и выйти на защиту родных и близких. Им пришлось дать отпор опытным военным ВСУ, а также членам националистических группировок, для которых насилие является нормой жизни.



В Донецкой и Луганской Народных Республиках регулярные армии появились не сразу, потребовалось немало времени и усилий, чтобы выучить и организовать бывших ополченцев. На помощь пришли добровольцы, которые прибывали в Донбасс, чтобы помочь местным жителям противостоять силовикам АТО. Среди них было немало иностранных граждан — из Венгрии, Польши, США и многих других стран. Однако, стоит отметить, что главную роль в защите жителей юго-востока сыграли российские добровольцы, которые откликнулись на их беду. Как отметили в ЛНР, добровольцы помогли защитить мирных граждан и не позволили устроить геноцид населения ценой своих жизней.



Организатором акции выступила «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Памятник установлен у входа в парк имени «Молодой гвардии» со стороны улицы Коцюбинского. Монумент изображает человека в камуфляже, который держит в руке автомат. Однако оружие в его руках опущено. Мужчина протягивает руку вперед, как бы останавливая кого-то перед собой, призывая к миру. К ноге бойца прижимается испуганный ребенок, который ищет защиты. Памятник олицетворяет добровольца в Украине как защитника народа, который не желает войны.



Стоит отметить, что добровольцы сыграли большую роль в жизни Донецкой и Луганской Народных Республик. Многие из них приезжали, чтобы увидеть лично, что происходит в регионе. Желая противостоять несправедливости, они оставались и вставали на защиту местных жителей. Некоторые из них стали легендами.



Одним из самых известных добровольцев был Арсений Павлов, который больше знаменит по позывному «Моторола». Он приехал в Донбасс из Ухты в феврале 2014 года.



«Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь, вот и приехал, — вспоминал он. — Говорил уже: как только полетели коктейли Молотова на Майдане в сотрудников милиции, мне стало ясно — все, это война. После того как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать десять русских, ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел».



К новому памятнику в Луганске продолжают стекаться благодарные местные жители, которые возлагают цветы и венки к подножию монумента. В день открытия тут зажгли десятки свечей в память о погибших защитниках молодой республики.