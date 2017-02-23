В Красносулинском районе перевернулась фура





В Красносулинском районе Ростовской области перевернулась фура. Авария случилась 23 февраля около половины второго дня, на трассе М-4 «Дон», недалеко от Зверево. Грузовик «ДАФ» перевернулся и упал поперек дороги после столкновения с «ГАЗелью».



Из-за ДТП на этом участке трассы образовалась многокилометровая пробка. На место выехали сотрудники ГИБДД и попытались перевернуть грузовик и возобновить движение. По словам очевидцев, нормальное движение на этом участке начало восстанавливаться только примерно через три часа после аварии.