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В Красносулинском районе перевернулась фура

В Красносулинском районе перевернулась фура

В Красносулинском районе Ростовской области перевернулась фура. Авария случилась 23 февраля около половины второго дня, на трассе М-4 «Дон», недалеко от Зверево. Грузовик «ДАФ» перевернулся и упал поперек дороги после столкновения с «ГАЗелью».

Из-за ДТП на этом участке трассы образовалась многокилометровая пробка. На место выехали сотрудники ГИБДД и попытались перевернуть грузовик и возобновить движение. По словам очевидцев, нормальное движение на этом участке начало восстанавливаться только примерно через три часа после аварии.

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