В конце рабочей недели ряд улиц в Ростове останутся без света
В Ростове в конце рабочей недели пройдёт отключение света в ряде районов.
Так, 18 мая с 9 утра до 18 часов электричества не будет на улицах:
- Орбитальной в домах №№ 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3;
- 10-й Линии в домах с 16 по 36 и с 15 по 25;
- Добровольского в домах №№ 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2,11/6, 11/7;
- Марийской в домах с 1 по 21 и с 2 по 30;
- Деревянко в домах с 1 по 23 и с 2 по 44;
- Демьяна Бедного в домах с 26 по 30 и № 26/2;
- Перекопской в домах с 51 по 59 и с 74 по 78;
- Амбулаторной № 153;
- Портовой в домах с 181 по 207;
- Шефский спуск в домах с 1 по 61 и с 2 по 58.
В этот же день с 10 утра до 15 часов света не будет на улицах:
- Полторацкого в домах с 77 по 85 и с 58 по 70;
- 1-й Кизитериновской в домах с 1 по 27 и с 2 по 18;
- 2-й Кизитериновской в домах с 1 по 29 и с 2 по 34;
- Новомосковской в домах с 7 по 31 и с 26 по 46;
- Смотровой в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;
- Лянде в домах с 1 по 25 и с 2 по 22;
- Невельской в домах с 2 по 12 и с 1 по 7.
Как сообщили в «Донэнерго», подача электроэнергии будет прекращена из-за ремонта оборудования и для избежание аварийных ситуаций.