В конце рабочей недели ряд улиц в Ростове останутся без света





В Ростове в конце рабочей недели пройдёт отключение света в ряде районов.



Так, 18 мая с 9 утра до 18 часов электричества не будет на улицах:

- Орбитальной в домах №№ 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3;

- 10-й Линии в домах с 16 по 36 и с 15 по 25;

- Добровольского в домах №№ 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2,11/6, 11/7;

- Марийской в домах с 1 по 21 и с 2 по 30;

- Деревянко в домах с 1 по 23 и с 2 по 44;

- Демьяна Бедного в домах с 26 по 30 и № 26/2;

- Перекопской в домах с 51 по 59 и с 74 по 78;

- Амбулаторной № 153;

- Портовой в домах с 181 по 207;

- Шефский спуск в домах с 1 по 61 и с 2 по 58.



В этот же день с 10 утра до 15 часов света не будет на улицах:

- Полторацкого в домах с 77 по 85 и с 58 по 70;

- 1-й Кизитериновской в домах с 1 по 27 и с 2 по 18;

- 2-й Кизитериновской в домах с 1 по 29 и с 2 по 34;

- Новомосковской в домах с 7 по 31 и с 26 по 46;

- Смотровой в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;

- Лянде в домах с 1 по 25 и с 2 по 22;

- Невельской в домах с 2 по 12 и с 1 по 7.



Как сообщили в «Донэнерго», подача электроэнергии будет прекращена из-за ремонта оборудования и для избежание аварийных ситуаций.

