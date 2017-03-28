В конце рабочей недели десятки домов Ростова останутся без света
В конце рабочей недели 30 и 31 марта в Ростове пройдёт очередное отключение электроэнергии. Так, в четверг 30 марта с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:
- 2-й Краснодарской 143, 143/1, 143/2, 145/5, 145/4 А, 145/4 Б;
- Сказочной;
- Немировича-Данченко 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6;
- 2-й Пятилетки 4, 4/2;
- Щербакова 52-82;
- 20 Лет Октября 14-24, 29-49;
- Кемеровской 28-48, 31-51;
- Калужской 32-48, 35-51;
- Глинки 36-52, 35-51;
- Мурманской 38-32, 27-41;
- Арефьева 45-73;
- Фурмановской 89-167;
- Евдокимова 102-116;
- пер. Плиева 45-67;
- пер. Канонерском 48-70, 39-63;
- пер. Марксистском 52-84, 39 -65.
31 марта с 9 до 16 электроэнергию отключат на улицах:
- Извилистой 8, 8 А, 8 Б, 8 В, 10, 10 А, 10 Б;
- Каширской 4/4;
- просп. 40 Лет Победы 32-114;
- пер. Ягодном 1-43, 2-28;
- Книжной 1-47, 2-60;
- пер. Рационнализаторском 55-71, 42-60;
- пер. Норильском 15-31, 6-64;
- Гайдара 16-36, 1-17;
- Красногвардейской 33-109, 36-112;
- Возраждения 1-25, 2-24;
- Самойловской 13-59, 2-5;
- Маркова 1-37, 2-78;
- Пестеля 55-83, 54-82;
- Муравьёва 55-79, 30-58;
- Волгоградской 25-47, 28-58;
- Владикавказкой 25-47, 32-56;
- Красногвардейской 33-53, 36- 50;
- Полевой 1-21;
- Муравьёва 79-89, 56-78;
- Волгоградской 51-69, 54-74;
- Возрождения 25-87, 26-80;
- Правды 1-57, 2-60;
- Турксибской 10-20, 13-37;
- 12-февраля 10-26;
- Курганной 2-20;
- Пирамидной 1-17, 2-18;
- Раевского 15-29; 8-16;
- пер. Псковском 1-11, 2-12;
- Бабаева 1-21, 2-24;
- 12-февраля 1-19, 2-6;
- Маркова 43-53, 82-96;
- Пестеля 89-107, 84-102;
- Коровкина 1-39, 2-40;
- 12-ого февраля 46-98;
- пер. Скрыпника 59-71, 64-72;
- 2-ом переулке 55-71, 44-54;
- Белгородской 1-19, 2-20;
- Белинского 1-19, 2-18;
- пер. Марсовом 1-13, 2-14;
- пер. Трудовом 1-29, 2-34.