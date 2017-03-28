В конце рабочей недели десятки домов Ростова останутся без света





В конце рабочей недели 30 и 31 марта в Ростове пройдёт очередное отключение электроэнергии. Так, в четверг 30 марта с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:

- 2-й Краснодарской 143, 143/1, 143/2, 145/5, 145/4 А, 145/4 Б;

- Сказочной;

- Немировича-Данченко 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6;

- 2-й Пятилетки 4, 4/2;

- Щербакова 52-82;

- 20 Лет Октября 14-24, 29-49;

- Кемеровской 28-48, 31-51;

- Калужской 32-48, 35-51;

- Глинки 36-52, 35-51;

- Мурманской 38-32, 27-41;

- Арефьева 45-73;

- Фурмановской 89-167;

- Евдокимова 102-116;

- пер. Плиева 45-67;

- пер. Канонерском 48-70, 39-63;

- пер. Марксистском 52-84, 39 -65.



31 марта с 9 до 16 электроэнергию отключат на улицах:

- Извилистой 8, 8 А, 8 Б, 8 В, 10, 10 А, 10 Б;

- Каширской 4/4;

- просп. 40 Лет Победы 32-114;

- пер. Ягодном 1-43, 2-28;

- Книжной 1-47, 2-60;

- пер. Рационнализаторском 55-71, 42-60;

- пер. Норильском 15-31, 6-64;

- Гайдара 16-36, 1-17;

- Красногвардейской 33-109, 36-112;

- Возраждения 1-25, 2-24;

- Самойловской 13-59, 2-5;

- Маркова 1-37, 2-78;

- Пестеля 55-83, 54-82;

- Муравьёва 55-79, 30-58;

- Волгоградской 25-47, 28-58;

- Владикавказкой 25-47, 32-56;

- Красногвардейской 33-53, 36- 50;

- Полевой 1-21;

- Муравьёва 79-89, 56-78;

- Волгоградской 51-69, 54-74;

- Возрождения 25-87, 26-80;

- Правды 1-57, 2-60;

- Турксибской 10-20, 13-37;

- 12-февраля 10-26;

- Курганной 2-20;

- Пирамидной 1-17, 2-18;

- Раевского 15-29; 8-16;

- пер. Псковском 1-11, 2-12;

- Бабаева 1-21, 2-24;

- 12-февраля 1-19, 2-6;

- Маркова 43-53, 82-96;

- Пестеля 89-107, 84-102;

- Коровкина 1-39, 2-40;

- 12-ого февраля 46-98;

- пер. Скрыпника 59-71, 64-72;

- 2-ом переулке 55-71, 44-54;

- Белгородской 1-19, 2-20;

- Белинского 1-19, 2-18;

- пер. Марсовом 1-13, 2-14;

- пер. Трудовом 1-29, 2-34.