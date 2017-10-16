В конце недели в Ростове на ряде улиц отключат свет
В конце рабочей недели в Ростове на ряде улиц отключат свет. Так, подача электроэнергии будет прекращена 19 октября с 9 до 16 часов на улицах:
- Муравьёва, в домах с 79 по 89 и с 56 по 78;
- Волгоградской, в домах с 51 по 69 и с 54 по 74;
- Возрождения, в домах с 25 по 87 и с 26 по 80;
- Правды, в домах с 1 по 57 и со 2 по 60;
- Турксибской, в домах с 10 по 20 и с 13 по 37;
- 12-го Февраля, в домах с 10 по 26.
В этот же день с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Мартовицкого;
- Плиева, в домах со 2 по 50;
- Нариманова, в домах со 103 по 117;
- Фурмановской, в домах со 108 по 118 и со 109 по 125;
- Краснокурсантской, в домах с 95 по 105 и со 104 по 116;
- пер. Ольховском, в домах со 2 по 66 и с 1 по 45;
- Каширской, 14, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28 А;
- 2-й Краснодарской, 163/4;
- Малиновского, 6, 8, 19, 12, 12/1;
- в пер. Защитном, в домах с 25 по 33;
- Профсоюзной, в домах с 3 по 23, 29/22, 25/25;
- Русской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;
- в пер. Медном, 8.
20 октября с 9 до 16 часов электричества не будет на улицах:
- Коровкина, в домах с 1 по 39 и со 2 по 40;
- 12-го Февраля, в домах с 46 по 98;
- в пер. Скрыпника, в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;
- 2-м переулке, в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;
- Белгородской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 20;
- Белинского, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;
- Самойловской, в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;
- в пер. Марсовом, в домах с 1 по 13 и со 2 по 14;
- в пер. Трудовом, в домах с 1 по 29 и со 2 по 36;
- в пер. Конструторском, в домах с 5 по 15 и с 4 по 14;
- Зенитчиков, в домах с 1 по 5 и со 2 по 12;
- пер. Проезжем, в домах с 9 по 15 и со 2 по 10;
- Булавина, в домах с 15 по 35 и со 2 по 12;
- в пер. Сызранском, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;
- 12-го Февраля, в домах с 71 по 83;
- 2-й Краснодарской, 163, 163/3, 165/18;
- Малиновского, 14, 14 А, 18, 18/165.
С 9 до 17 часов в этот же день подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Профсоюзной, 29/22, 15;
- Токарной, в домах с 49 по 51, 82, 82/2, 82/1, 84/24.