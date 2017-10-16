В конце недели в Ростове на ряде улиц отключат свет





В конце рабочей недели в Ростове на ряде улиц отключат свет. Так, подача электроэнергии будет прекращена 19 октября с 9 до 16 часов на улицах:

- Муравьёва, в домах с 79 по 89 и с 56 по 78;

- Волгоградской, в домах с 51 по 69 и с 54 по 74;

- Возрождения, в домах с 25 по 87 и с 26 по 80;

- Правды, в домах с 1 по 57 и со 2 по 60;

- Турксибской, в домах с 10 по 20 и с 13 по 37;

- 12-го Февраля, в домах с 10 по 26.



В этот же день с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Мартовицкого;

- Плиева, в домах со 2 по 50;

- Нариманова, в домах со 103 по 117;

- Фурмановской, в домах со 108 по 118 и со 109 по 125;

- Краснокурсантской, в домах с 95 по 105 и со 104 по 116;

- пер. Ольховском, в домах со 2 по 66 и с 1 по 45;

- Каширской, 14, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28 А;

- 2-й Краснодарской, 163/4;

- Малиновского, 6, 8, 19, 12, 12/1;

- в пер. Защитном, в домах с 25 по 33;

- Профсоюзной, в домах с 3 по 23, 29/22, 25/25;

- Русской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;

- в пер. Медном, 8.



20 октября с 9 до 16 часов электричества не будет на улицах:

- Коровкина, в домах с 1 по 39 и со 2 по 40;

- 12-го Февраля, в домах с 46 по 98;

- в пер. Скрыпника, в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;

- 2-м переулке, в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;

- Белгородской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 20;

- Белинского, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- Самойловской, в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;

- в пер. Марсовом, в домах с 1 по 13 и со 2 по 14;

- в пер. Трудовом, в домах с 1 по 29 и со 2 по 36;

- в пер. Конструторском, в домах с 5 по 15 и с 4 по 14;

- Зенитчиков, в домах с 1 по 5 и со 2 по 12;

- пер. Проезжем, в домах с 9 по 15 и со 2 по 10;

- Булавина, в домах с 15 по 35 и со 2 по 12;

- в пер. Сызранском, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- 12-го Февраля, в домах с 71 по 83;

- 2-й Краснодарской, 163, 163/3, 165/18;

- Малиновского, 14, 14 А, 18, 18/165.



С 9 до 17 часов в этот же день подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Профсоюзной, 29/22, 15;

- Токарной, в домах с 49 по 51, 82, 82/2, 82/1, 84/24.