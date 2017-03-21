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В кинотеатре Ростова мужчина украл у посетительницы сумку во время просмотра фильма

Ростовчанка обнаружила пропажу сумки после просмотра фильма в одном из кинотеатров Кировского района города.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что в кинотеатре у неё украли сумку с деньгами. Пропажу она обнаружила после того, как закончился фильм. Сумма ущерба составила примерно 15 тыс. руб.
- По подозрению в краже полицейские задержали 54-летнего ростовчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное вернули владелице.

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