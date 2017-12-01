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В кафе в центре Ростова произошёл пожар

В кафе в центре Ростова произошёл пожар
В помещении кафе, расположенном в Ленинском районе Ростова, произошёл пожар.

Возгорание случилось на улице Тургеневской ночью 4 декабря. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 3 часа ночи. По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 5 квадратных метров.
- В результате пожара никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Возгорание было ликвидировано в 3:17.

На тушение выезжали 17 спасателей и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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