В храмах Шахт проходят служения по пострадавшим при взрыве

В храмах и церквях города Шахты во время служб читаются молитвы о погибшей и пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме. В ближайшее время в городе пройдет официальная панихида. О ее дате будет сообщено позже.



Об этом рассказал пресс-секретарь Шахтинской епархии иерей Александр Теличкин.

- Сейчас решается вопрос о дате проведения официальной панихиды, - добавил священнослужитель. - Скорее всего, служба состоится в Покровском кафедральном соборе.



Напомним, взрыв, в котором погибла молодая женщина и пострадали её супруг и двухлетняя дочь, произошёл рано утром 14 января на улице Хабарова.