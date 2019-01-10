Авторизация

Регистрация


  • USD 66.92
  • EUR 77.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В храмах Шахт проходят служения по пострадавшим при взрыве

В храмах и церквях города Шахты во время служб читаются молитвы о погибшей и пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме. В ближайшее время в городе пройдет официальная панихида. О ее дате будет сообщено позже.

Об этом рассказал пресс-секретарь Шахтинской епархии иерей Александр Теличкин.
- Сейчас решается вопрос о дате проведения официальной панихиды, - добавил священнослужитель. - Скорее всего, служба состоится в Покровском кафедральном соборе.

Напомним, взрыв, в котором погибла молодая женщина и пострадали её супруг и двухлетняя дочь, произошёл рано утром 14 января на улице Хабарова.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.