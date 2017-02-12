В Гуково знакомый украл у местного жителя обручальные кольца
В городе Гуково Ростовской области задержали подозреваемого в краже золотых украшений.
3 января в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из его дома на улице Красногвардейцев пропали обручальные кольца. Сумма ущерба составила порядка 10 тыс. руб. 11 февраля подозреваемый в краже был задержан.
- По подозрению в краже полицейские задержали 34-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что гражданин, находясь в гостях у своего знакомого, воспользовался тем, что он отвлекся и похитил из шкатулки обручальные кольца.
Как было установлено, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В отношении гуковчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».