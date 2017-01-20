В Гуково мужчина украл из дома украшения и деньги на 103 тыс. руб.

В Гуково 51-летний мужчина украл из частного дома ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 103 тыс. руб.

- Злоумышленник проник в частное домовладение, взломав металлопластиковое окно, и похитил имущество, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Полицейские установили и задержали подозреваемого.



Им оказался 51-летний житель Красносулинского района. В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье «Кража».