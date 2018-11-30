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В двух домах в Ростове на день отключат свет

В Ростове в среду, 5 декабря, в двух домах отключат свет.

Подача электроэнергии будет прекращена с 8 до 16 часов в дома № 31 и № 33 по улице Зявкина.

В МКП «Ростгорсвет» сообщили, что отключение связано с проведением профилактических работ на объектах энергоснабжения.

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