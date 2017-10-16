В ДТП в центре Ростова пострадали водитель и пассажирка

В Ростове в аварии, которая произошла в центре города, пострадали два человека.



Утром 18 октября в переулке Братском столкнулись «ВАЗ-21099» и «Вольво». По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу иномарке.

- В результате происшествия пострадали водитель отечественной легковушки и его 31-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.