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В ДТП в центре Ростова пострадали водитель и пассажирка

В Ростове в аварии, которая произошла в центре города, пострадали два человека.

Утром 18 октября в переулке Братском столкнулись «ВАЗ-21099» и «Вольво». По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу иномарке.
- В результате происшествия пострадали водитель отечественной легковушки и его 31-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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