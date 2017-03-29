В донской столице наркоторговец хранил под подоконником марихуану
В Ростове-на-Дону 39-летний наркоторговец хранил марихуану под подоконником. Полицейские задержали мужчину 29 марта в Ворошиловском районе города.
- Полимерный пакет с «травкой» стражи порядка нашли во время обыска в квартире горожанина», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Задержанный признался, что изъятые 35 граммов марихуаны он планировал продать.
В отношении задержанного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».