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В донской столице гость ограбил хозяйку квартиры на 40 тысяч рублей

Ростовчанин вынес из квартиры своей знакомой электронику на 40 тысяч рублей. Инцидент произошел 21 мая в Октябрьском районе донской столицы.

О происшествии хозяйка жилья сообщила полицейским. По словам горожанки, когда она ненадолго отлучилась в другую комнату, ее знакомый украл фотоаппарат, планшет и мобильный телефон, а после скрылся.

3 июня оперативникам удалось задержать преступника. Выяснилось, что 26-летний злоумышленник уже успел продать похищенное на одном из городских рынков.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Стражи порядка изъяли часть похищенного имущества и вернули его законной владелице.

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