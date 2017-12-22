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В донской станице сгорела баня

В донской станице сгорела баня
В Волгодонском районе Ростовской области сгорела баня. Пожар произошёл в станице Романовской 25 декабря.

Около восьми вечера на улице Изумрудной загорелась баня. Сооружение было охвачено огнём на площади 30 квадратных метров. На тушение выезжали пять спасателей и две единицы техники.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в начале декабря в станице Романовской сгорела баня, расположенная в садоводческом товариществе «Энергетик».

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