В донской станице сгорела баня



В Волгодонском районе Ростовской области сгорела баня. Пожар произошёл в станице Романовской 25 декабря.



Около восьми вечера на улице Изумрудной загорелась баня. Сооружение было охвачено огнём на площади 30 квадратных метров. На тушение выезжали пять спасателей и две единицы техники.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.



Напомним, в начале декабря в станице Романовской сгорела баня, расположенная в садоводческом товариществе «Энергетик».