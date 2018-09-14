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В донском хуторе сгорел сенник

В донском хуторе сгорел сенник
В одном из хуторов Ростовской области сгорел сенник. Пожар случился в Пролетарском районе утром 17 сентября.

На улице Ленина хутора Коврино загорелась сухая трава, заготовленная на зиму. За считанные минуты огонь охватил сенник. В результате выгорело 60 квадратных метров сена.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, при пожаре никто не пострадал. Спасателям понадобилось около 15 минут, чтобы потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались три человека и две единицы техники. Причина ЧП устанавливается.

Добавим, что, несмотря на участившиеся дожди, в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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