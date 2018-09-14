В донском хуторе сгорел сенник



В одном из хуторов Ростовской области сгорел сенник. Пожар случился в Пролетарском районе утром 17 сентября.



На улице Ленина хутора Коврино загорелась сухая трава, заготовленная на зиму. За считанные минуты огонь охватил сенник. В результате выгорело 60 квадратных метров сена.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, при пожаре никто не пострадал. Спасателям понадобилось около 15 минут, чтобы потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались три человека и две единицы техники. Причина ЧП устанавливается.



Добавим, что, несмотря на участившиеся дожди, в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.