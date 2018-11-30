В Цимлянске сгорела баня
В Ростовской области вечером 2 декабря сгорела баня. Пожар произошёл в городе Цимлянске.
Возгорание случилось на улице Маяковского около семи часов вечера. Огонь охватил постройку на площади 15 квадратных метров. По информации ГУ МЧС Ростовской области, при пожаре спасён один человек.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.
На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось порядка 20 минут. К тушению привлекались семь пожарных и две единицы техники.
Причины ЧП устанавливаются.