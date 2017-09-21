Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0

В центре Ростова ограничат движение из-за пробега

В центре Ростова ограничат движение из-за пробега
В центре Ростова ограничат движение из-за пробега. Эстафета пройдет 8 октября. В этот день с 00.00 до 16.00 запретят проезд по Театральной площади, а с 6.00 до 16.00 - по маршруту движения участников мероприятия:

Театральная площадь – улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – Ворошиловский мост – улица Левобережная – улица Чемордачка – улица Левобережная – Ворошиловский мост – проспект Ворошиловский – улица Большая Садовая – Театральная площадь – улица Советская – площадь Карла Маркса − улица Советская – Театральная площадь.

Отметим, что забег «Донской марафон» в этом году перенесли с 16 сентября на 8 октября. Более двух тысяч легкоатлетов из различных регионов России пробегут около 42 километров в Ростове.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.