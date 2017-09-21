В центре Ростова ограничат движение из-за пробега



В центре Ростова ограничат движение из-за пробега. Эстафета пройдет 8 октября. В этот день с 00.00 до 16.00 запретят проезд по Театральной площади, а с 6.00 до 16.00 - по маршруту движения участников мероприятия:



Театральная площадь – улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – Ворошиловский мост – улица Левобережная – улица Чемордачка – улица Левобережная – Ворошиловский мост – проспект Ворошиловский – улица Большая Садовая – Театральная площадь – улица Советская – площадь Карла Маркса − улица Советская – Театральная площадь.



Отметим, что забег «Донской марафон» в этом году перенесли с 16 сентября на 8 октября. Более двух тысяч легкоатлетов из различных регионов России пробегут около 42 километров в Ростове.