В центре Ростова и на Западном отключат воду





В центре Ростова на улице Большой Садовой будут проводиться работы по заменен участка водопроводной линии. В связи с этим 19 июля с 8 до 19 часов воды не будет в границах проспекта Буденновского – улицы Сиверса, а также улицы М. Горького и Социалистической.



Кроме того, с 9 утра 19 июля до 9 утра 20 июля без воды останется часть жителей Западного жилого массива. Подача воды будет прекращена в границах улиц 2-й Краснодарской – 339-й Стрелковой Дивизии и улице Малиновского - угол Тружеников.



Водоснабжение будет ограничено в связи с заменой запорной арматуры на улице Зорге - угол проспекта Коммунистического.