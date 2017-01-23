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В центре Ростова и на Северном сутки не будет воды

В центре Ростова и в Северном микрорайоне сутки не будет воды. Об отключениях сообщает «Ростовводоканал».

В связи с переврезкой построенной водопроводной линии по улице М. Горького, 23 января с 8:30 до 20:00 будет прекращено водоснабжение домов по проспекту Театральному до 14-й Линии и от проспекта Шолохова до улицы Мурлычева.

В это же время подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах от улицы В. Нольной до 26-й Линии и от улицы Мурлычева до улицы Советской.

Кроме того, с 8:00 24 января до 6:00 25 января воды не будет в границах улиц Орбитальная – Королева - пр. Космонавтов – Беляева.

Отключение связано с переврезкой вновь построенной водопроводной линии на улице Беляева 7 - ул. Королева 29.

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