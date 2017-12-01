В ближайшие три дня десятки домов в Ростове останутся без света



В ближайшие три дня десятки домов в Ростове останутся без света.



Так, 6 декабря подача электроэнергии будет прекращена с 9 до 17 часов на улицах:

- 20-я Линия, 41;

- Волгодонской, в домах с 44 по 62 и с 45 по 61;

- Гризодубовой, в домах с 46 по 60 и с 61 по 67;

- Доброхимовской, в домах с 77 по 89 и с 82 по 88;

- 1-й Краснодарской, 43/13;

- 2-й Краснодарской, в домах 76, с 75 по 113, 113/15;

- Лазаревской, в домах с 29 по 39 и с 34 по 40;

- Просёлочной, 9/71, 11/80;

- Ревкомовской, в домах со 120 по 124 и со 121 по 125;

- Тружеников, 15;

- Андрея Сладкова, 85, 85/1, 85/2;

- Быковского, 85, 87/89.



7 декабря с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- М. Расковой, в домах с 1 по 11 и со 2 по 14;

- Шатурской, в домах с 25 по 49 и с 18 по 36;

- Волгостроевской, в домах с 1 по 33 и со 2 по 40;

- Кржижановского, в домах с 9 по 113 и с 96 по 128;

- Герцена, в домах с 87 по 99;

- в пер. Я Колоса, в домах с 1 по 7 и со 2 по 4;

- Мечникова, 75, 75Д, 77Д, 77Е, 77Ж, 79/1;

- Андрея Сладкова, 85, 85/1, 85/2;

- Быковского, 85, 87/89;

- Таганрогской, 116 А, 116 Г, 116/5 ,116/6;

с 9 до 16 часов:

- Быковского, 2, 2А, 3, 3/1, 3/2;

- Тружеников, 2А, 4, 6.



8 декабря с 9 до 17 часов обесточат улицы:

- Андрея Сладкова, 85, 85/1, 85/2, 87/89;

- Быковского, 85, 87/89

- Рыльского, дома с 1 по 7 и со 2 по 24;

- пер. Карьерный, дома со 2 по 12.



Как сообщили в городских электросетях, подача электроэнергии будет прекращена на время работ для исключения аварийных отключений.