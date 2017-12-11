В ближайшие несколько дней часть Ростова останется без света



Фото: Bombi-no.net



В ближайшие несколько дней по причине профилактического отключения, часть Ростова останется без света. Так, 15 декабря с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Инструментальной в домах с 23 по 49 и с 8 по 18;

- Промышленной в домах с 42 по 54 и с 35 по 47;

- пер. Сборном в домах с 2 по 44;

- пер. Деревообделочном в домах с 1 по 15 и с 2 по 14;

- Металлургической в домах с 22 по 24;

- Новой в домах с 23 по 27;

- пр. Мира 15А,19, 12-24;



с 10 утра до 12 часов:

- Киргизской 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3.



18 декабря с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Грекова в домах с 3 по 35 и с 2 по 34;

- Полторацкого в домах с 72 по 120 и с 87 по 119;

- Цимлянской в домах с 1 по 41 и с 2 по 40;

- Чкалова в домах с 1 по 97 и с 2 по 118;

- Кировоградской в домах с 9 по 47 и с 2 по 50;

- Демитрова в домах с 2 по 74 и с 1 по 51;

- Коллективной в домах с 1 по 77 и с 2 по 66;

- Ш. Руставелли в домах с 2 по 90;

- Молокова 17/53;

- Зеленодольской в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;

- Ляпидевского в домах с 2 по 12;

- Ливаневского в домах с 1 по 39 и с 2 по 32;

- Железнякова в домах с 1 по 7 и с 2 по 10;

- Водопьянова в домах с 1 по 13 и с 2 по 10;

- Коккинаки в домах с 1 по 15 и с 2 по 8;

- Слепнёва в домах с 1 по 7.



19 декабря с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- Курчатова в домах с 1 по 31;

- Молодежной в домах с 12 по 30 и с 9 по 25;

- 12 декабря в домах с 22 по 40 и с 17 по 29;

- Конституционной в домах с 14 по 50 и с 13 по 51;

- Щербакова в домах с 44 по 50;

- Арефьева в домах с 1 по 47 и с 2 по 48;

- Т. Дона в домах с 1 по 33 и с 2 по 32.



20 декабря с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:

- 9-я Линия с 1 по 19 и с 2 по 20;

- 11-я Линия с 1 по 9 и с 2 по 12;

- Закруткина с 31 по 35;

- Советская с 26 по 32.



21 декабря с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на переулках:

- Свирского в домах с 35 по 71 и с 40 по 78;

- Ладожском в домах с 41 по 93 и с 36 по 100;

- Тверском в домах с 37 по 97 и с 38 по 94;

- Клязьминском в домах с 74 по 94;

- ул. Белорусской в домах с 90 по 106;

- ул. Украинской в домах с 109 по 125 и с 88 по 104.