В ближайшие дни в десятках домов Ростова не будет света



Ростовские городские электрические сети сообщают об отключениях в ближайшие дни.



25 мая с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- 10-я Линия, в домах с 15 по 25, с 16 по 36 и № 81;

- 12-я Линия, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Майской, в домах с 24 по 30 и с 25 по 43.



28 мая с 9 до 17 часов подача электричества будет прекращена в садоводческое товарищество «Садовод».



С 28 мая по 1 июня с 9 до 17 часов свет будут отключать в переулках:

- Новороссийском, в домах с 1 по 3;

- Тихорецком, в домах со 2 по 14 и с 1 по 13, № 4;

- Крымском, в домах с 1 по 13, со 2 по 14, № 4,

а также на проспекте Шолохова, в домах со 162 по 190.



28 мая с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в доме № 14 по улице 339-я Стрелковая Дивизия.



С 29 по 30 мая с 9 до 17 часов свет будут отключать на улицах:

- Гриба, в домах с 1 по 21 и со 2 по 54;

- Ванина, в домах с 1 по 21 и со 2 по 22;

- Ривкина, в домах с 1 по 15 и со 2 по 20;

- А. Русова, в домах с 18 по 42 и с 11 по 21;

- 2-й Усадебной, в домах с 1 по 11 и со 2 по 22;

- 3-й Усадебной, в домах с 1 по 13 и со 2 по 8;

- Пригородного лесничества;

- В. Нольной, в домах с 3 по 7 и с 4 по 8, 2/59;

- Советской, № 61 и № 63;

- 2-я Линия, № 4;

- Каяни, в домах со 2 по 4 и с 3 по 5, а также в с/т «Лесовод».



Кроме того, 29 мая с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жильцы улиц:

- Жмайлова, домов с 3 по 11;

- Мильчакова, № 3;

- проспекта Стачки, домов № 202/1 и № 204;

- 339-й Стрелковой Дивизии, № 14.