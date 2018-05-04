В ближайшие дни десятки домов в Ростове останутся без электроэнергии

В Ростове в ближайшие дни десятки домов останутся без электроэнергии.



Так, 8 мая, с 9:30 до 15:30 света не будет на улицах:

- 1-й Круговой в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;

- 2-й Круговой в домах с 3 по 17 и с 4 по 18;

- 3-й Круговой в домах № 3 и № 6;

- Парижской коммуны в домах с 49 по 51 и с 60 по 62;

- Плеханова в домах с 23 по 87 и с 70 по 126;

- просп. Стачки в домах с 79 по 153.



В этот же день с 9 до 17 часов на проспекте 40-летия Победы обесточат дома №№ 65/3 В, Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8. 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6.



10 мая с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Доброхимовской в домах с 1 по 11 и с 2 по 18;

- Коминтерна в домах с 3 по 27 и с 4 по 34;

- 1-й Краснодарской в домах № 3 и № 15 и с 6 по 32;

- 2-й Краснодарской в домах с 2 по 10 и с 23 по 65;

- 1-й Круговой 13;

- Парижской Коммуны в домах с 1 по 23 и с 2 по 36;

- Ревкомовской в домах с 32 по 48 и с 33 по 49;

- пер. Таджикском в домах с 1 по 9 и с 2 по 8;

с 13 до 15 часов света не будет по адресам:

- Жмайлова 4/2;

- Стабильная 9, 9А, 9В, 11/1, 15;

- Надежная 47;

с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на проспекте 40-летия Победы в домах №№ 43А, 43Б, 43В, 63/11, 63/13, 63/14.



10 и 11 мая с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Ереванской в домах с 12 по 28;

- 30-й Линии в домах 2 по 8 и с 1 по 11;

- 31-й Линии в домах 1 по 7 и с 2 по 8;

- 32-й Линии в домах с 1 по 17 и с 2 по 22;

– 10-и Линии в домах 15 по 25, № 81 и с 16 по 36;

- 12-й Линии в домах 1 по 31 и с 2 по 36;

- Майской в домах 25 по 43 и с 24 по 32.



11 мая с 9 до 17 часов света не будет:

- на проспекте 40-летия Победы №№ 73, 73/4, 75/1А;

– 8-й Линии в домах с 1 по 11 и с 2 по 20;

- 10-й Линии в домах с 1 по 15 и с 2 по 16;

- Майской в домах 30 по 42.



Как сообщают Ростовские городские электрические сети, отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на трансформаторных подстанциях.