В Белой Калитве женщина обокрала знакомую после застолья

В Белой Калитве женщина после застолья обокрала хозяйку квартиры многоэтажного дома по улице Калинина. Сумма ущерба составила более 40 тыс. руб.

- После распития спиртных напитков женщина, воспользовавшись тем, что собеседница уснула, похитила ее имущество и скрылась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Как выяснили сотрудники полиции, гражданка похитила у своей знакомой золотой перстень и денежные средства.



Полицейские задержали подозреваемую. Как оказалось, 41-летняя местная жительница ранее была судима за разбой и умышленное повреждение имущества. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».