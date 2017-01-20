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В Белой Калитве женщина обокрала знакомую после застолья

В Белой Калитве женщина после застолья обокрала хозяйку квартиры многоэтажного дома по улице Калинина. Сумма ущерба составила более 40 тыс. руб.
- После распития спиртных напитков женщина, воспользовавшись тем, что собеседница уснула, похитила ее имущество и скрылась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Как выяснили сотрудники полиции, гражданка похитила у своей знакомой золотой перстень и денежные средства.

Полицейские задержали подозреваемую. Как оказалось, 41-летняя местная жительница ранее была судима за разбой и умышленное повреждение имущества. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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