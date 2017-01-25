В Белой Калитве гости напоили и обокрали хозяина дома





В Белой Калитве гости после застолья украли у хозяина дома компьютер и перфоратор. Сумма причиненного ущерба составила 23 тыс. руб.

- В полицию поступило сообщение о краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Выяснилось, что мужчины в ходе распития спиртных напитков в гостях у потерпевшего, воспользовались моментом, когда хозяин заснул, похитили имущество, после чего скрылись.



Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 33-летний и 43-летний жители Белокалитвинского района.



В отношении мужчин было возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.