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В Белой Калитве гости напоили и обокрали хозяина дома

В Белой Калитве гости напоили и обокрали хозяина дома

В Белой Калитве гости после застолья украли у хозяина дома компьютер и перфоратор. Сумма причиненного ущерба составила 23 тыс. руб.
- В полицию поступило сообщение о краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Выяснилось, что мужчины в ходе распития спиртных напитков в гостях у потерпевшего, воспользовались моментом, когда хозяин заснул, похитили имущество, после чего скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 33-летний и 43-летний жители Белокалитвинского района.

В отношении мужчин было возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

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