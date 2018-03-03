В Белокалитвинском районе в магазине произошел пожар

В Белокалитвинском районе Ростовской области произошел пожар в магазине.



Возгорание случилось в хуторе Ленина 4 марта около часа дня. На улице Комарова загорелся одноэтажный магазин. В торговой точке огонь распространился на площади четыре квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось порядка 20 минут. Причина возгорания сейчас устанавливается. К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники.