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В Белокалитвинском районе в магазине произошел пожар

В Белокалитвинском районе Ростовской области произошел пожар в магазине.

Возгорание случилось в хуторе Ленина 4 марта около часа дня. На улице Комарова загорелся одноэтажный магазин. В торговой точке огонь распространился на площади четыре квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось порядка 20 минут. Причина возгорания сейчас устанавливается. К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники.

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