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В Белокалитвинском районе сгорел частный дом

В Белокалитвинском районе сгорел частный дом

В Белокалитвинском районе Ростовской области сгорел частный дом. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи огонь охватил 96 кв. м. Возгорание произошло 3 марта рано утром в поселке Синегорский на улице Степная, 16.
- При пожаре никто не пострадал,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Из горящего дома спасли двух человек.

В тушении принимали участие пять человек личного состава и две единицы техники. Пожар был локализован в 05:50, полностью потушен в 05:57.

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