В Белокалитвинском районе сгорел частный дом





В Белокалитвинском районе Ростовской области сгорел частный дом. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи огонь охватил 96 кв. м. Возгорание произошло 3 марта рано утром в поселке Синегорский на улице Степная, 16.

- При пожаре никто не пострадал,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Из горящего дома спасли двух человек.



В тушении принимали участие пять человек личного состава и две единицы техники. Пожар был локализован в 05:50, полностью потушен в 05:57.