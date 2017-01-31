В Белокалитвинском районе мужчина украл продукты из холодильника своего знакомого





В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина украл продукты из холодильника своего знакомого. Инцидент произошел в поселке Синегорский. Подозреваемый проник проник в дом своего знакомого через незапертую дверь и похитил из холодильника продукты питания и около двух тысяч рублей.

- Полицейские задержали 50-летнего местного жителя,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила порядка трех тысяч рублей.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».