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В Белокалитвинском районе мужчина украл продукты из холодильника своего знакомого

В Белокалитвинском районе мужчина украл продукты из холодильника своего знакомого

В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина украл продукты из холодильника своего знакомого. Инцидент произошел в поселке Синегорский. Подозреваемый проник проник в дом своего знакомого через незапертую дверь и похитил из холодильника продукты питания и около двух тысяч рублей.
- Полицейские задержали 50-летнего местного жителя,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила порядка трех тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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