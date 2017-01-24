В Батайске обнаружили обгоревшее тело мужчины





В городе Батайске после тушения пожара обнаружили обгоревшее тело мужчины.



Пожар вспыхнул 24 января в частном доме, расположенном на улице Минской. Погибшего обнаружили после того, как возгорание было потушено. Им оказался 57-летний хозяин дома.

- По факту гибели мужчины назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, а именно, курение.



Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.