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В Батайске обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Батайске обнаружили обгоревшее тело мужчины

В городе Батайске после тушения пожара обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Пожар вспыхнул 24 января в частном доме, расположенном на улице Минской. Погибшего обнаружили после того, как возгорание было потушено. Им оказался 57-летний хозяин дома.
- По факту гибели мужчины назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, а именно, курение.

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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