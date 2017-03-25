В Азовском районе недоброжелатели подожгли «Жигули»





В Азовском районе недоброжелатели подожгли «Жигули». Пожар случился 26 марта примерно в половину шестого утра.



Возгорание произошло в селе Александровка в переулке Свободный, 6. Неизвестные подожгли «ВАЗ-2104» и скрылись. На место выезжала одна единица техники и один спасатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



Пожар был локализован в 05:47, полностью потушен в 05:48. Никто не пострадал, однако сгоревшую машину восстановить хозяину будет очень сложно.