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В Азовском районе недоброжелатели подожгли «Жигули»

В Азовском районе недоброжелатели подожгли «Жигули»

В Азовском районе недоброжелатели подожгли «Жигули». Пожар случился 26 марта примерно в половину шестого утра.

Возгорание произошло в селе Александровка в переулке Свободный, 6. Неизвестные подожгли «ВАЗ-2104» и скрылись. На место выезжала одна единица техники и один спасатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар был локализован в 05:47, полностью потушен в 05:48. Никто не пострадал, однако сгоревшую машину восстановить хозяину будет очень сложно.

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