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В Азове при пожаре пострадал местный житель

Житель Азова пострадал в результате пожара. Возгорание произошло в одной из квартир дома № 31/35 по улице Измайлова.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы утром 30 сентября. Когда спасатели прибыли на место, в квартире горели вещи на площади два квадратных метра.

Спасатели вытащили из горящей квартиры хозяина. К этому моменту мужчина уже успел отравиться продуктами горения. Азовчанина доставили в больницу.

К тушению привлекались 11 спасателей и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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