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В Азове осудили мужчину, избившего до смерти свою сожительницу

В Азове осудили местного жителя Тимура Тиверкаева, который до смерти избил свою сожительницу.

В октябре 2016 азовчанин в своей квартире во время ссоры избил свою девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она умерла.
- Приговором суда обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, признан виновным, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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