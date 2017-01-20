В Азове осудили мужчину, избившего до смерти свою сожительницу

В Азове осудили местного жителя Тимура Тиверкаева, который до смерти избил свою сожительницу.



В октябре 2016 азовчанин в своей квартире во время ссоры избил свою девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она умерла.

- Приговором суда обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, признан виновным, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.