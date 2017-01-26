В Азове мужчина избил свою знакомую и украл у нее телефон





В городе Азове Ростовской области местный житель украл у своей знакомой мобильный телефон. Незадолго до этого они вместе употребляли спиртные напитки, затем между ними произошел конфликт. Подозреваемый в порыве гнева несколько раз ударил женщину, после чего похитил у нее мобильный телефон и скрылся.

- Участковые задержали 28-летнего жителя Азова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



В отношении азовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время он находится в отделении полиции.