В Азове мужчина пытался угнать автомобиль без аккумулятора





В Азове мужчина пытался угнать автомобиль без аккумулятора.



В полицию обратился местный житель, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного неподалеку от его дачного дома.

- По подозрению в краже полицейские задержали 32-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый проник в автомобиль через незапертую дверь и попытался его угнать. Мужчина толкал транспортное средство, пытаясь его завести, после чего оставил автомобиль и скрылся.



Как позже выяснилось, в «семёрке» не было аккумулятора.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».