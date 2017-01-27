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В Азове мужчина пытался угнать автомобиль без аккумулятора

В Азове мужчина пытался угнать автомобиль без аккумулятора

В Азове мужчина пытался угнать автомобиль без аккумулятора.

В полицию обратился местный житель, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного неподалеку от его дачного дома.
- По подозрению в краже полицейские задержали 32-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый проник в автомобиль через незапертую дверь и попытался его угнать. Мужчина толкал транспортное средство, пытаясь его завести, после чего оставил автомобиль и скрылся.

Как позже выяснилось, в «семёрке» не было аккумулятора.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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