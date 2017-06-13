В Азове молодой человек украл из магазина продукты на 20 тысяч рублей
В Азове молодой человек украл из магазина продукты на 20 тысяч рублей.
Воришка забрался в помещение торгового зала, повредив металлопластиковое окно. Утром, обнаружив пропажу товара, владелец магазина обратился в полицию.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий 29-летний подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».