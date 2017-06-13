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В Азове молодой человек украл из магазина продукты на 20 тысяч рублей

В Азове молодой человек украл из магазина продукты на 20 тысяч рублей.

Воришка забрался в помещение торгового зала, повредив металлопластиковое окно. Утром, обнаружив пропажу товара, владелец магазина обратился в полицию.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий 29-летний подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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