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В Азове местный житель украл из магазина кофе и алкоголь

Житель Азова украл из магазина кофе и алкоголь.

Мужчина взял товар с полок и спрятал его в карманы брюк и куртки. Воришку заметил сотрудник магазина. Услышав замечание, злоумышленник поспешил сбежать. Не сумев догнать грабителя, работники торговой точки вызвали полицию.
- Подозреваемый был задержан спустя два дня, 12 марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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