В Азове двое парней избили своего знакомого до потери сознания, чтобы украсть его ноутбук





В Азове двое парней избили своего знакомого до потери сознания, чтобы украсть его ноутбук. Злоумышленников задержали 15 марта, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.



Как выяснилось, 21-летний и 19-летний жители села Кагальник Ростовской области пришли в гости к своему знакомому 4 марта. Молодые люди поссорились, и гости напали на хозяина дома и стали бить его по голове, пока он не потерял сознание. После этого злоумышленники забрали ноутбук и скрылись. Старенький ноутбук стоил около 10 тыс. руб.



На задержанных завели уголовное дело по статье «Разбой».