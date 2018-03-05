В 2017 году ВТБ выдал жителям Ростовской области кредитов на 19 млрд рублей

Клиенты банка получили около 30 тысяч займов.



В 2017 году ВТБ выдал жителям Ростовской области кредитов на сумму 19 миллиардов рублей. 6 марта в донской столице состоялась пресс-конференция с управляющим розничным бизнесом ВТБ в Ростове Владимиром Стрельниковым. Эксперт подвел итоги работы банка в регионе в 2017 году и ответил на вопросы журналистов.



- В прошлом году розничный кредитный портфель ВТБ в Ростовской области вырос на 13% и составил 44 миллиарда рублей, - отметил Владимир Стрельников. - Основную долю в его структуре заняли ипотека – 18,7 миллиарда рублей, кредиты наличными – 15,5 млрд и автокредиты - 2,4 млрд. Кроме того, ВТБ увеличил свою розничную сеть в регионе. В 2017 году офисы компании открылись в Новочеркасске, Таганроге и Сальске.



По словам спикера, в 2017 году банк выдал жителям региона около 30 тысяч кредитов на сумму 19 миллиардов рублей. Более половины выдач составили займы наличными – около 10,5 млрд рублей. Этот показатель вырос на 60% по сравнению с 2016 годом.



- Около четырех тысяч жителей региона взяли ипотечные кредиты ВТБ на сумму более шести миллиардов рублей, - сообщил эксперт. – Также большой популярностью пользовались автокредиты. Местные жители проявляли особый интерес к займам на личный транспорт из-за действующих государственных программ. В 2017 году ВТБ выдал около трех тысяч кредитов на сумму более двух миллиардов рублей – в 1,7 раза больше, чем в 2016-м. Каждый второй автомобиль приобретался с помощью госсубсидий.



Основным направлением ВТБ по привлечению клиентов сторонних банков остается рефинансирование. Программа финансового учреждения позволяет уменьшить размер действующей ставки до 9,5%. С января по декабрь банк рефинансировал около трех тысяч потребительских кредитов на сумму более миллиарда рублей.



Кроме того, увеличился процент инвестиций ВТБ. Портфель привлеченных средств вырос на 17%– до 45 миллиардов рублей.



Отметим, что в 2018 году ВТБ планирует открыть офисы в Каменске-Шахтинском и Левенцовском микрорайоне в Ростове-на-Дону. Сейчас компания активно занимается улучшением дистанционных каналов обслуживания, чтобы удовлетворить интересы клиентов.