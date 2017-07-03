Ураганный ветер повалил в Ростове 82 дерева





В Ростове ураганный ветер повалил 82 дерева. Шквалистый ветер поднялся в городе днём 4 июля.



Последствия непогоды устраняли 21 спасатель с привлечением 11 единиц техники.

- Было убрано 42 упавших дерева, на 5 июля запланировано убрать еще 34, - рассказали в администрации города. - Других происшествий вследствие непогоды в Ростове-на-Дону Единой дежурной диспетчерской службой по номеру «112» не зарегистрировано.



Добавим, что упавшие деревья повредили не один припаркованный автомобиль. На улице Ленина сильный ветер снёс часть стены и крыши гаража. В результате падения дерева на машину на улице Таганрогской пострадала беременная женщина из Краснодара.