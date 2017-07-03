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Ураганный ветер повалил в Ростове 82 дерева

Ураганный ветер повалил в Ростове 82 дерева

В Ростове ураганный ветер повалил 82 дерева. Шквалистый ветер поднялся в городе днём 4 июля.

Последствия непогоды устраняли 21 спасатель с привлечением 11 единиц техники.
- Было убрано 42 упавших дерева, на 5 июля запланировано убрать еще 34, - рассказали в администрации города. - Других происшествий вследствие непогоды в Ростове-на-Дону Единой дежурной диспетчерской службой по номеру «112» не зарегистрировано.

Добавим, что упавшие деревья повредили не один припаркованный автомобиль. На улице Ленина сильный ветер снёс часть стены и крыши гаража. В результате падения дерева на машину на улице Таганрогской пострадала беременная женщина из Краснодара.

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