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Удобная кровать для комфортной спальни

Удобная кровать для комфортной спальни

В каждой спальной комнате кровать является главным предметом мебели. По степени важности второе место занимает платяной шкаф, но без него в спальной вполне можно обойтись. Вокруг кровати выстраивается вся концепция дизайна и ее внешний вид будет задавать тон всему интерьеру.

Можно сэкономить на приобретения остальных предметов интерьера для спальной, но кровать и матрас должны быть максимально высокого качества. Если говорить о каркасе кровати, то все разнообразие условно делится на два вида: из опорных спинок и двух царг (боковых панелей) или из четырех опорных царг и навесных спинок. Кровать может опираться на царги, на боковые спинки, на ножки. Вариант с ножками самый непрактичный, если конечно речь не идет о кованной кровати. Кроме устойчивости конструкции важен и материал, из которого изготовлен каркас. Два самых долговечных — массив дерева и металл. Впрочем, и современные интерьерные двуспальные кровати, обитые экокожей также имеют высокие эксплуатационные характеристики.

Немаловажное значение имеет выбор основания кровати (иногда оно не входит с стоимость и продается отдельно). Производители матрасов рекомендуют делать выбор в пользу основания из упругих ламелей. Последних должно быть как можно больше, особенно если планируется спать на матрасе с пружинным блоком (пружина не должна попадать в пространство между ламелями). Расстояние между ламелями должно быть меньше их ширины. Такая конструкция обеспечивает проветривание матрасу и улучшает его ортопедические свойства.

Кроме внешнего вида немаловажен функционал. Например, кровати с подъемным механизмом или выдвижными ящиками позволяют увеличить зону хранения.

Другая важная деталь кровати — спинка-изголовье. Она выполняет не только декоративные функции, но в первую очередь обеспечивает удобство тем, кто любит почитать в кровати, посмотреть телевизор или даже поработать. Есть модели кроватей и без изголовья, но тогда его функции берет на себя часть стены, к которой придвинута кровать. В этом случае создание изголовья может стать настоящим простором для творчества.

Современные кровати в Ростове-на-Дону представляют собой не просто практичный предмет мебели, но дизайнерские изделия с элементами эксклюзивности. Особенно востребованы кровати с мягкой обивкой. Они не только практичны, но и безопасны: у них нет острых углов и жестких элементов. Такие кровати высоко ценятся семьями с маленькими детьми. Мягкая обивка добавляет кроватям дополнительную роскошь.

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