Тысячи ростовчан первого декабря останутся без света
Тысячи ростовчан первого декабря останутся без света
Тысячи ростовчан первого декабря останутся без света. Чтобы исключить аварийные ситуации во время ремонтных работ, в течение дня будет прекращена подача электроэнергии.
Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на
-улице. 1-ой Майской 15,17,21;
-улице 14 линия 15, 19/46;
-улице 16 линия 16 А,Б, 21/32.
-улице Кржижановского 197-211,222-230;
-улице Равенства 5-39,8-34;
-улице Солидарности 210-224
-улице Пришкольной
-улице Омской;
-улице Тибетской;
-улице Зерноградской;
-улице 1-ой и 2-ой Краснодонской;
-проспекте Нагибина 34-38;
-переулке Кленовом;
-переулке Кольском;
-переулке Аральском;
-переулке Чингарском;
-улице 1-я Баррикадной 36;
-переулке Ковалева 1-13, 2-12; п
-переулке Медном 8;
-улице Русской 9-19, 32-68;
-улице Токарной 31-47, 44-70, 80/6, 82/3.