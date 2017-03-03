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Тяжелобольных детей из Ростова доставят на спецборте в Москву и Петербург

Тяжелобольных детей из Ростова доставят на спецборте в Москву и Петербург

12 тяжелобольных детей из Ростова доставят в Петербург и Москву на спецборте МЧС. Все дети имеют разные диагнозы, но все они нуждаются в срочной медицинской помощи.
- Самолет Ил-76 оснащен специальным медицинским оборудованием,- рассказали в пресс-службе МЧС России. - Это адст возможность во время полета контролировать состояние детей и оказывать им необходимую помощь.

По прилету в Москву и Санкт-Петербург детей доставят в медицинские учреждения.

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