Тяжелобольных детей из Ростова доставят на спецборте в Москву и Петербург





12 тяжелобольных детей из Ростова доставят в Петербург и Москву на спецборте МЧС. Все дети имеют разные диагнозы, но все они нуждаются в срочной медицинской помощи.

- Самолет Ил-76 оснащен специальным медицинским оборудованием,- рассказали в пресс-службе МЧС России. - Это адст возможность во время полета контролировать состояние детей и оказывать им необходимую помощь.



По прилету в Москву и Санкт-Петербург детей доставят в медицинские учреждения.